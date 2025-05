Berlin/Frankfurt am Main - Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer, schwarze Tiere hingegen als Unglücksboten – so lautet ein weit verbreiteter Mythos. Für Tiere hat das jedoch Folgen: In vielen Tierheimen sind schwarze Tiere schwerer vermittelbar als ihre andersfarbigen Artgenossen. Mit einem Kalender wollen Berliner Schornsteinfeger und Kollegen aus Frankfurt am Main das Image schwarzer Tierheimtiere verbessern.

3500 Kalender ab August erhältlich

Auf den Kalenderblättern sind sie gemeinsam mit schwarzen Schützlingen aus dem Berliner Tierheim und dem Rhein-Main-Gebiet zu sehen. Die 3500 Kalender sollen ab August erhältlich sein, sagte die Geschäftsführerin der Berliner Schornsteinfeger-Innung. Der Erlös kommt dem Tierheim Berlin und weiteren Tierschutzeinrichtungen zugute. Die Aktion ist inzwischen die sechste dieser Art.

Social Media entscheidet auch mit bei Farbwahl

Im Berliner Tierheim warten derzeit 18 schwarze Hunde und Katzen auf eine Vermittlung. „Wir kennen die Vorurteile auch“, sagt die Pressereferentin der Einrichtung, Inaiê Marcondes Macedo. Inzwischen gebe es noch auch einen anderen Grund, sich gegen schwarze Tiere zu entscheiden: „Sie sind schwerer zu fotografieren.“ Da viele Besitzer ihre Tierbilder gern auf Instagram oder Tiktok posten, seien die Tiere beliebter, die sich leichter ablichten lassen.