Turn-Weltcup Schönmaier verpasst Sieg beim Turnier der Meister nur knapp
Karina Schönmaier springt beim Weltcup auf den zweiten Platz. Lea Quaas verpasst eine Medaille, erhält aber am Sonntag eine weitere Chance. Dann tritt auch der Lokalmatador an.
Cottbus - Karina Schönmaier hat beim Turn-Weltcup in Cottbus den Sieg beim Sprung nur knapp verpasst. Die 20-Jährige vom TuS 1861 Chemnitz-Altendorf musste sich am ersten Finaltag beim 49. Turnier der Meister hinter der unter neutraler Flagge startenden Anna Kalmikowa mit dem zweiten Platz begnügen. In der Lausitz-Arena betrug ihr Rückstand 0,16 Punkte. Hinter der Europameisterin belegte die Slowenin Teja Belak den dritten Rang.
Schönmaiers Vereinskameradin Lea Quaas verpasste am Stufenbarren eine Medaille. Die 20-Jährige belegte den fünften Platz.
Lokalmatador Schultze am Sonntag im Finale
Am Sonntag finden die finalen Wettkämpfe statt. Quaas hat sich als Qualifikation-Dritte die Teilnahme am Schwebebalken-Finale gesichert. Zudem tritt Lokalmatador Tom Schultze im Sprung-Finale an. Der Turner vom SC Cottbus hatte sich als Vierter für den Endkampf qualifiziert.
Cottbus ist als Weltcup-Austragungsort bis 2028 gesichert und bildet den Auftakt der Weltcup-Serie. Neben Cottbus finden Weltcup-Wettbewerbe noch in Baku (Aserbaidschan), Antalya (Türkei), Kairo (Ägypten), Osijek (Kroatien) und Doha (Katar) statt.