Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass in Deutschland mehr gebaut wird - auch auf Freiflächen wie dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin. „Ohne mehr Bauland, ohne die Erschließung neuer Stadtteile in den höchst nachgefragten Städten und Regionen wird es nicht gelingen, den Wohnungsmangel in Deutschland zu bekämpfen“, sagte der SPD-Politiker im Bundestag.

„Wir müssen in riesigem Umfang neue Wohnungen bauen, zum Beispiel auch in Berlin“, sagte Scholz. So müsse man sich auch trauen, etwa den ehemaligen Flughafen zu bebauen, „der da gewissermaßen ungenutzt rumliegt“.

Vor zehn Jahren gab es bereits politische Pläne, Teile des Tempelhofer Feldes mit Wohnhäusern zu bebauen. Das wurde jedoch durch einen Volksentscheid verhindert. Der ehemalige Flughafen ist eine der wichtigsten Naherholungsflächen zentral in der Hauptstadt.