Scholz in Magdeburg: „Es darf nichts ununtersucht bleiben“

Magdeburg - Nach der Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Bundeskanzler Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine umfassende Aufklärung der Tat angekündigt.

Jetzt sei wichtig, dass man aufkläre, mit aller Präzision und Genauigkeit, sagte Scholz in Magdeburg bei einem Besuch des Tatorts. „Es darf nichts ununtersucht bleiben - und so wird es auch sein.“ Man müsse den Täter, seine Handlungen und Motive genau verstehen und darauf mit den strafrechtlichen Konsequenzen reagieren.

In Magdeburg war ein Auto am Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Der festgenommene Verdächtige ist ein als Islam-Kritiker bekannter Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt.