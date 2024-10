Zwischen Olaf Scholz und Kevin Kühnert gab es in der jüngeren SPD-Geschichte durchaus Differenzen. Trotzdem will der Kanzler ungern dauerhaft auf das Talent des Ex-Generalsekretärs verzichten.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz wünscht sich, dass der zurückgetretene SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nach seiner Genesung in die Politik zurückkehrt. Er habe großen Respekt vor Kühnerts Entscheidung, seine Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen, sagte Scholz in der Sendung „RTL Direkt spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz“, die heute Abend ausgestrahlt werden soll. „Viel zu viele machen einfach weiter, obwohl sie nicht mehr richtig können. Und meine Hoffnung ist, dass er sein großes Talent auch mal wieder einbringt in die Politik.“ Er habe gern mit Kühnert zusammengearbeitet.

In der Politik herrsche viel Druck, erklärte Scholz. „Aber ich habe mir sehr früh angewöhnt, mit dem Druck umzugehen und mich auch nicht hetzen zu lassen“, betonte er. Das gelte gerade bei Fragen wie Krieg und Frieden.

Der Berliner SPD-Politiker Kühnert war am Montag aus gesundheitlichen Gründen als Generalsekretär zurückgetreten. Nicht immer arbeitete er mit Scholz so geräuschlos zusammen, wie das zuletzt schien. So gilt Kühnert als einer der Gründe, warum Scholz 2019 nicht Parteichef der Sozialdemokraten wurde.