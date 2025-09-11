Ein Lkw gerät auf der A28 in Brand, Flammen schlagen auf die Böschung über. Die Folge: eine Vollsperrung.

Delmenhorst - Auf der Autobahn 28 ist ein Lkw ausgebrannt und hat eine Vollsperrung am Dreieck Delmenhorst in Richtung Bremen ausgelöst. Der brennende Lkw habe auch eine Böschung am Straßenrand in Flammen gesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Am späten Abend war die Feuerwehr demnach noch vor Ort. Wegen der Bergungsarbeiten werde die Fahrbahn voraussichtlich zwischen dem Dreieck Delmenhorst und dem Dreieck Stuhr noch bis in die Nacht hinein gesperrt bleiben. Details - etwa zur Ursache des Brands - waren bislang unklar.