Schneewetter in Niedersachsen hält nicht lange an

Hannover - Vom Weserbergland bis in den Harz sorgt eine Schneedecke für Freude bei vielen Wintersportfans. Allzu lange bleibt die aber wahrscheinlich nicht bestehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Vormittag sagte. In der Nacht zum Montag kühlt es sich noch auf bis zu minus zwölf Grad im Bergland und minus vier Grad an der Ems ab. Im gesamten Niedersachsen kann es örtlich immer wieder glatt auf den Straßen werden. Außerdem kann dichter Nebel die Sicht einschränken.

Die neue Woche startet dann mit Höchstwerten zwischen null Grad in den Bergen und vier Grad im restlichen Land. Es bleibt zunächst sonnig, erst im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf. Nachts fallen die Temperaturen dann auf bis zu minus elf Grad in den höheren Regionen und bis zu minus sieben Grad im Binnenland. Nur auf den Inseln bleiben die Werte knapp über dem Gefrierpunkt.

Ab Dienstag wird es dann stetig wärmer, bei Tageshöchstwerten um die sieben Grad. In den tieferen Regionen schmilzt der Schnee dann wieder. Nur im Harz bleibt er noch etwa bis zum Wochenende liegen. Es bleibt bedeckt mit immer wieder einsetzendem Sprühregen, was landesweit zu glatten Straßen führt.