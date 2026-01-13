120.000 Euro Schaden, zwei Schwerverletzte und ein abgeschleppter Rettungswagen: Auf der A71 kommt es zu einem Schneepflug-Unfall. Zumindest der Winterdienst konnte weiterfahren.

Suhl - Auf der Autobahn 71 hat ein Schneepflug einen Rettungswagen gerammt und dabei zwei Einsatzkräfte schwer verletzt. Der Winterdienst wollte an dem Einsatzfahrzeug vorbeifahren, hatte jedoch nach Angaben der Polizei seitwärts ein Schneeschild ausgefahren, womit er den Rettungswagen traf. Darin befanden sich drei Personen.

Eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin des Rettungsdienstes und ein 38 Jahre alter Polizist erlitten schwere Prellungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines Kleintransporters, der kurz zuvor in einen Unfall verwickelt gewesen war, blieb bei dem Zusammenprall unverletzt.

Allerdings war er bei dem vorausgegangenen Unfall leicht verletzt worden. Der 58-Jährige war laut Polizei zu schnell für die Witterungsbedingungen unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und sein Transporter kippte um. Der Mann wurde demnach ebenfalls in Krankenhaus gebracht.

Das Seitenschild des Schneepflugs musste abgeschnitten werden, danach konnte das Räumfahrzeug weiterfahren, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Rettungswagen musste hingegen abgeschleppt werden und ist stark beschädigt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt.