In der Nacht wird es eisig: In Bodennähe ist Frost bis zu minus zehn Grad zu erwarten.

Berlin/Potsdam - Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg sind tagsüber frühlingshaft, die Nächte bleiben aber frostig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegt die Höchsttemperatur heute zwischen zehn und 13 Grad. Morgen sind laut den Meteorologen 15 Grad und am Freitag 16 Grad möglich. Für heute lautet die Prognose heiter und trocken, an den beiden Folgetagen ist vor allem Sonnenschein zu erwarten.

Verbreitet leichten bis mäßigen Frost zwischen minus zwei und minus sieben Grad erwartet der DWD in der kommenden Nacht. In Bodennähe bilde sich teilweise Frost bis minus zehn Grad, in der Nacht zu Freitag sei in Bodennähe Frost zwischen minus vier und minus neun Grad möglich.

In den Morgenstunden ist teilweise eine neblige Sicht zu erwarten. Heute ist es dem DWD zufolge bis zum Vormittag vereinzelt neblig-trüb. In der Nacht zum Donnerstag komme es teilweise zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.