Im Bergland und in Teilen des Nordens und Ostens bleibt es frostig und glatt. Einige Zentimeter Neuschnee sind im Erzgebirge möglich.

Der DWD erwartet tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte

Offenbach - Autofahrer und Fußgänger müssen sich am heute Morgen im Berufsverkehr mitunter auf Glätte einstellen. Nachdem in der Nacht verbreitet Glätte durch geringen Schneefall oder gefrierende Nässe möglich war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte.

Und wie sieht es aus mit dem Schnee? Heute kann es insbesondere im Norden, Osten und Südosten noch einzelne Schneeschauer geben. Laut DWD fallen gebietsweise wenige Zentimeter, im Stau des Erzgebirges und des Bayerischen Waldes sind fünf bis zehn Zentimeter möglich. Ansonsten erwarten die Meteorologen in der Osthälfte nur noch einzelne unergiebige Schneeschauer.

Bevorzugt im Süden und Südwesten werden dagegen vereinzelte Gewitter mit Graupel und stärkere Böen nicht ausgeschlossen.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut den Prognosen im Norden und in der Mitte bei minus 2 bis plus 2 Grad, im Süden und in Rheinnähe wird es mit 2 bis 7 Grad milder.