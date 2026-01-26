Erfurt - Für Fußgänger, Auto- und Zugfahrer mag der Neuschnee ein Fluch sein – Wintersportler hingegen können sich freuen. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes verbessern sich die Aussichten für Skilangläufer. Im mehr als 800 Meter hoch gelegenen Neuhaus am Rennweg etwa wuchs die Schneedecke zwischen Sonntagabend und dem Morgen auf 27 Zentimeter, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. In diesem Zeitraum seien zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Da in den nächsten Stunden mit weiteren Schneefällen zu rechnen sei, dürfte die Neuschneeauflage noch etwas wachsen – und angesichts anhaltenden Dauerfrosts vorerst auch liegen bleiben. Nach zwischenzeitlich guten Schneeverhältnissen im Thüringer Wald hatte es dort zuletzt kaum noch nennenswerte Wintersportmöglichkeiten auf Naturschnee gegeben, vor allem für Langlaufenthusiasten sah es mau aus.