Paris - Schneefall hat in Paris für Verkehrschaos gesorgt. Der Busverkehr in der gesamten Stadt ist eingestellt worden. Erst am Nachmittag könnten erste Busse wieder fahren, teilte die Verkehrsgesellschaft RATP mit. Auch bei Straßenbahnen, der Metro und den RER-Zügen gab es wegen des Wetters Störungen. An den Flughäfen der Stadt wurden die Flüge am Morgen reduziert. Verkehrsminister Philippe Tabarot rief die Menschen in der Region um Paris dazu auf, ihre Fahrten am Morgen zu verschieben.

Dass Schnee auch über Nacht liegen bleibt, kam in Paris in den letzten Jahren nur selten vor. Doch Einschränkungen brachte die schneeige Winterfront auch in anderen Landesteilen - vom Norden bis zum mittleren Westen. Schulbusse und Lastwagen dürfen in Gebieten mit Schneewarnung der zweithöchsten Stufe Orange nicht fahren. Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt. Landesweit belief sich der Stau zusammengerechnet auf 1.650 Kilometer, wie die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV berichteten.