Bei Schneefall und Glätte bleibt die A73 bei Schleusingen nach einem Unfall gesperrt. Die Polizei warnt vor schneeglatten Straßen und bittet Autofahrer um besondere Vorsicht.

Schleusingen - Bei Schneefall, Glätte und schwierigen Straßenbedingungen ist es zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen auf Thüringens Autobahnen gekommen. Die A73 sei derzeit in Fahrtrichtung Suhl zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen wegen eines schweren Unfalls voll gesperrt, sagte die Autobahnpolizei der Deutschen Presse-Agentur. Auslöser war demnach ein 64-Jähriger, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu schnell unterwegs war und ein vorausfahrendes Fahrzeug zu spät erkannte.

Beim Brems- und Ausweichversuch geriet er ins Schleudern und fuhr auf den Wagen eines vorausfahrenden 50-Jährigen auf. Eine 40-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug beim Versuch, dem verunfallten Auto auszuweichen, nach rechts von der Autobahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Beifahrerin des 64 Jahre alten Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20.000 Euro.

Auf der A71 bei Sömmerda kam es zu einem weiteren Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Verletzt wurde hier niemand. Auch Verkehrseinschränkungen waren der Autobahnpolizei zunächst nicht bekannt.

In ganz Thüringen rechnet die Polizei aktuell flächendeckend mit schneeglatten Fahrbahnen und Verkehrseinschränkungen vor allem auf der linken und der Mittelspur. Die Winterdienste seien bemüht, die Autobahnen so schnell wie möglich zu räumen und freizuhalten, so eine Sprecherin. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmenden zu vorsichtiger Fahrweise.