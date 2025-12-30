Im Erzgebirge ist über Nacht der Winter zurückgekehrt: In höheren Lagen fiel frischer Schnee. Während es im Tiefland meist nur nass blieb, startet in Oberwiesenthal nun die Skisaison.

In höheren Lagen hat sich über Nacht eine geschlossene Schneedecke gebildet – rechtzeitig für den Start der Skisaison in Oberwiesenthal. (Archivbild)

Oberwiesenthal - In den höheren Lagen des Erzgebirges hat es in der Nacht spürbar geschneit. In Marienberg kamen einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge rund sechs Zentimeter Neuschnee zusammen. Auch in Chemnitz lag am Morgen eine dünne Schneedecke von etwa zwei Zentimetern. In tieferen Lagen wie Leipzig blieb es dagegen meist bei Sprühregen.

Tagsüber bleibt es heute kalt, vor allem im Erzgebirge fällt örtlich noch etwas Schnee. Dazu besteht am Vormittag verbreitet Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen 0 bis 2 Grad, im Bergland -7 bis -2 Grad.

Passend dazu startet heute in Oberwiesenthal der Skibetrieb: In Sachsens größtem alpinen Skigebiet öffnen die Anlagen an der Himmelsleiter sowie der Zauberteppich, wie die Fichtelberg Schwebebahn GmbH mitteilte. Das ursprünglich für Mitte Dezember geplante Winter-Opening war wegen milder Witterung verschoben worden – pünktlich zum Jahreswechsel sorgen Frost und Neuschnee nun für bessere Bedingungen.