Fichtelberg (dpa/sn) -Auf dem Fichtelberg bei Oberwiesenthal im Erzgebirgskreis hat es geschneit. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, fiel in der Nacht zunächst Regen, der am Morgen in Schneeregen und schließlich in Schnee überging. Bei Temperaturen um 0 Grad blieb der Schnee jedoch noch nicht liegen.

Zudem kann auf dem Gipfel zu heftigen Böen von bis zu 80 km/h kommen. Doch der Deutsche Wetterdienst gibt in einem Punkt Entwarnung: Zu einem Sturm soll es auf dem Fichtelberg nicht kommen.

Da die Temperaturen über das Wochenende unter dem Gefrierpunkt bleiben, könnte es Samstag und Sonntag erneut zu Schneefällen kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schnee liegen bleibt, ist jedoch gering.