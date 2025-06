Ein Betrunkener hat sich in Gera in der Wohnungstür geirrt und so die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild)

Gera - Ein Betrunkener hat sich in Gera in der Wohnungstür geirrt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 26-Jährige habe aus Frust, dass sein Schlüssel nicht in seine vermeintliche Wohnungstür passte, diese beschädigt, teilte die Polizei mit. Dann habe er seinen Irrtum bemerkt und es ins Bett seiner eigenen Wohnung auf einer anderen Etage des Wohnblocks geschafft. Dort traf ihn die vom Nachbarn alarmierte Polizei am späten Samstagabend an. Der 26-Jährige habe aber so fest geschlafen, dass er nicht wach zu bekommen gewesen sei, hieß es weiter. Ihm blüht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. „Ob er sich jedoch daran erinnern kann, bleibt abzuwarten.“, so die Polizei.