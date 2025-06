Vom teils schlechtem Wetter haben sich nicht alle Motorrad- und Mopedfahrer in Thüringen abschrecken lassen - zum Teil mit fatalen Folgen.

Zu mehreren Motorradunfällen mit Verletzten kam es in den vergangenen Tagen in Thüringen. (Symbolbild)

Bad Frankenhausen/Tautendorf/Drei Gleichen - Bei Unfällen mit Motorrädern und Mopeds sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen verletzt worden. Bei Tautendorf im Saale-Holzland-Kreis etwa stürzte laut Polizei ein 41 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Überholvorgang auf einer Landstraße und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gefährt erlitt bei dem Unfall am Samstag einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Auf einer für Motorradtouren beliebten Strecke nahe Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) fuhr eine Motorradfahrerin mit ihrer Maschine auf die einer vorausfahrenden Frau, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Die beiden Frauen wurden bei dem Zusammenstoß am Samstag verletzt, ein Motorrad musste abgeschleppt werden.

Mopedfahrer verletzt

Ebenfalls am Samstag achtete ein 21-jähriger Autofahrer laut Polizei nicht auf den Verkehr, als er in Günthersleben-Wechmar (Landkreis Gotha) auf eine Straße fuhr. Er stieß mit einem Moped zusammen, dessen Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden.

Bereits am Freitag rutschte ein Motorradfahrer auf der regennassen Fahrbahn in der Nähe von Suhl mit seiner Maschine aus und verletzte sich beim Sturz. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.