Plauen/Chemnitz - Mehrere Hallenbäder und Saunen in Sachsen öffnen in den kommenden Tagen wegen des schlechten Wetters. In Plauen zum Beispiel haben ab diesem Samstag das Herrenbad im Stadtbad sowie die Saunaanlage geöffnet. Das Freibad Haselbrunn bleibt dafür vorerst geschlossen. „Da das Wetter nun anhaltend nicht freibadtauglich ist, wollen wir den Plauenern schon vor Ende der Sommerpause das Stadtbad wieder zum Schwimmen und Saunieren anbieten“, erklärte Bäderchef Ronny Adler. Wie es in den kommenden Wochen mit der Öffnung von Sauna, Herrenbad und den Freibädern weitergeht, werde je nach Wetterlage entschieden.

Stadtbad in Chemnitz öffnet

In Chemnitz öffnen die Freibäder am bevorstehenden Wochenende verkürzt. Dafür ist die 25-Meter-Halle im Stadtbad am Samstag und Sonntag jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr geöffnet, wie die Stadt Chemnitz mitteilte.

In Leipzig sind zwei Schwimmhallen - die Grünauer Welle und die Schwimmhalle Nord - nach Angaben der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ohnehin in den Ferien geöffnet. In den Freibädern verzeichne man zudem trotz des durchwachsenen Wetters dennoch Badegäste, vor allem Stammgäste und Hobbyschwimmer sowie Hortgruppen.