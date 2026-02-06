Es hat sich angedeutet: Der Österreicher ließ sich zu viel Zeit mit einer Vertragsverlängerung. Internationale Spitzenclubs sind heiß auf den Mittelfeldmotor. Und bekommen ihn nun ablösefrei.

Leipzig - RB Leipzig verliert im Sommer den nächsten Routinier. Xaver Schlager wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Sachsen nach vier Jahren ablösefrei verlassen. Das gab RB nach „mehreren offenen und wertschätzenden Gesprächen“ bekannt. Wohin es den Österreicher zieht, ist nicht bekannt. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um ein Interesse von Juventus Turin gegeben.

Schlager war 2022 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gekommen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler bestritt bislang 97 Bundesliga-Spiele für die Sachsen, erzielte vier Tore und gewann 2023 den DFB-Pokal sowie den Supercup.

„Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren, zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war“, sagte RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Schlager, der als extrem verletzungsanfällig gilt, betonte, es sei keine Entscheidung gegen RB gewesen, sondern für etwas Neues.