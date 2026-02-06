Eine Frau liegt tot in einer Wohnung in Alfeld, ein 62-Jähriger wird noch am Tatort festgenommen - und gesteht die Tat. Aber wie konnte es dazu kommen?

Eine 64-Jährige wird tot in einer Wohnung gefunden, ein Verdächtiger noch am Tatort festgenommen - nach einem Geständnis sitzt er in U-Haft. (Symbolbild)

Alfeld - Nach dem gewaltsamen Tod einer 64 Jahre alten Frau in Alfeld im Landkreis Hildesheim hat ein Verdächtiger die Tat gestanden. Der 62-Jährige soll der Frau eine schwere Stichverletzung beigebracht haben, an der sie kurz darauf gestorben sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hildesheim mit. Sowohl das Motiv als auch der genaue Hergang der Tat waren allerdings zunächst unklar. Weitere Details dazu wurden nicht genannt. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden, noch am Tatort nahmen die Beamten den 62-Jährigen fest. Er leistete keinen Widerstand. Eine Nachbarin hatte den Angaben zufolge zuvor einen Notruf abgesetzt, nachdem sie Hilferufe der 64-Jährigen gehört hatte. Neben mehreren Streifenwagen wurden auch Rettungskräfte zum Einsatzort geschickt.

Nach den vorliegenden Informationen waren der Verdächtige und die 64-Jährige Bekannte, wie die Behörden mitteilten. Eine partnerschaftliche Beziehung soll zwischen beiden allerdings nicht bestanden haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Obduktion des Opfers. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.