Sieben Spiele innerhalb von 21 Tagen scheinen an den zuvor übermächtigen Bayern etwas zu knabbern. Der Frust der Münchner nach dem 2:2 beim HSV richtet sich auch gegen den Schiedsrichter.

Hamburg - Nach dem überraschenden 2:2 des Bundesliga-Tabellenführers FC Bayern München beim Aufsteiger Hamburger SV stand der Schiedsrichter im Zentrum des Münchner Frusts. Ein genervt wirkender FCB-Sportvorstand Max Eberl sprach beim TV-Sender Sky von einem „Schiedsrichter, der etwas überfordert war aus meiner Sicht. Der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung“.

Später in den Katakomben des Volksparkstadions legte er nach. Schiedsrichter Harm Osmers sei laut Eberl auf „sehr viele Fallen des HSV reingefallen“ und bezog die Aussage auf das aus seiner Sicht praktizierte Zeitspiel des Gegners.

Eberl: „Macht das Spiel kaputt“

„Mich nervt auch die Thematik mit den Ballkindern“, schob er hinterher. „Ich bin froh, wenn wir endlich dieses Ballsystem haben, dass einfach die Bälle am Boden liegen, weil wir diese Balljungen den Ball einfach festhalten. Das nervt einfach und macht das Spiel kaputt“, fügte Eberl hinzu, aber betonte auch, dass die Kritik keine Entschuldigung für das Remis sein solle.

Trainer Vincent Kompany war in seiner Kritik etwas milder. Insgesamt 16 Minuten an Nachspielzeit seien ein Beleg dafür, dass im Spiel etwas passiert sei. „Ich hatte das Gefühl, dass deutliche Situationen einfach kompliziert gemacht worden sind“, sagte er.

XXL-Januar für Bayern

Für die Bayern war das unterhaltsame Remis im XXL-Januar das siebte Spiel innerhalb von 21 Tagen. Und nach der ersten Ligapleite gegen den FC Augsburg in der Vorwoche blieben die zuvor so dominanten Bayern auch beim HSV sieglos.

„Wir haben einen sehr, sehr harten Monat hinter uns“, sagte Eberl bei Sky, was „extrem intensiv“ gewesen sei. „Das ist jetzt gerade eine Phase. Da müssen wir mal durch“, meinte der Sportvorstand.