Ausflügler und Freundinnen großer Ingenieurskunst können sich nach der Winterpause wieder an den Schiffshebewerken Niederfinow umsehen. Doch der lange Winter verzögert einiges.

Niederfinow - Die Schiffshebewerke in Niederfinow starten in die neue touristische Saison. Nach der Winterpause gebe es nun wieder täglich Führungen über das neue Schiffshebewerk, heißt es von der Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow.

Die Hebewerke, mit denen Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern überwinden, ziehen den Angaben zufolge mehrere Hunderttausend Besucher jährlich an. Sie gelten als Meisterwerke der Ingenieurbaukunst.

Doch so ganz aus dem Winterschlaf erwacht das Gelände noch nicht. „Aufgrund des Eises bleibt die Schifffahrt im gesamten Bereich Oder-Havel noch bis mindestens zum 18. März 2026 behördlich gesperrt“, teilt die Gesellschaft mit.

Nach dem kalten Winter soll bis Ostern alles im Normalbetrieb sein

Auch die Fahrgastschifffahrt an den Hebewerken sei nach dem langen Frost noch eingeschränkt: Die Ausflugsschiffe „Luise“ und „Münchhausen“ müssen demnach noch etwa bis Mitte März vertäut bleiben - nämlich dann, wenn die Fahrrinnen komplett eisfrei sind und der Kanal sowie die Hebewerke offiziell für die Schifffahrt freigegeben wurden.

Spätestens an Ostern soll dann auch das alte Schiffshebewerk wieder zu besichtigen sein. Denn die Minusgrade hatten Auswirkungen auf die Bau- und Instandsetzungsarbeiten: „Die Arbeiten am alten Hebewerk sowie an den technischen Anlagen sind witterungsbedingt in Verzug geraten.“ Am Frauentag, dem 8. März, ist eine Veranstaltung mit Wildpferden geplant, außerdem soll es eine neue Gastronomie am Gelände geben.