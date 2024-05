Das Versorgungsschiff „Frankfurt am Main“ hat in Wilhelmshaven abgelegt, die Fregatte „Baden-Württemberg“ im spanischen Rota. Unklar ist, ob sie die Taiwanstraße durchfahren werden.

Wilhelmshaven - Zwei Schiffe der Deutschen Marine sind am Dienstagmorgen in den Indopazifik aufgebrochen. Das Versorgungsschiff „Frankfurt am Main“ legte in Wilhelmshaven ab, die Fregatte „Baden-Württemberg“ im spanischen Rota, wie die Marine bestätigte. Die Schiffe sollen sich auf See treffen und bis Dezember unterwegs sein. Geplant sind mehrere Übungen mit Partnernationen wie etwa Indien. Die Schiffe sollen zur Freiheit der Seewege beitragen. Auch die Deutsche Luftwaffe ist beteiligt. Es handelt sich nicht um einen Einsatz, weil es kein Mandat des Bundestags gibt.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte, die Schiffe passierten den Panamakanal, das Südchinesische Meer und das Rote Meer. Es solle rechtzeitig entschieden werden, ob die Taiwanstraße durchquert werde. Die Entscheidung sei bislang nicht gefallen. „Angesichts der Tatsache, dass es einige Verbände von Verbündeten und Alliierten gibt, die dort durchfahren, ist das natürlich eine Option“, sagte Pistorius.

Von August 2021 bis Februar 2022 war bereits die Fregatte „Bayern“ in einer vergleichbaren Mission unterwegs. Das Kriegsschiff durchquerte nicht die Taiwanstraße. Das ist die Wasserstraße zwischen Taiwan und China.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Wochenende während einer Indopazifik-Reise gesagt, sie könne sich vorstellen, dass die „Baden-Württemberg“ die Straße von Taiwan durchquere. Bei ihrem Besuch in Neuseeland sagte Baerbock, dass die Route des Kriegsschiffs und des Versorgungsschiffs nicht vorab bekannt gegeben werde. Sie sagte, dass das „Recht der friedlichen Durchfahrt“ für die Straße von Taiwan gelte.

China warnte vor einem Durchqueren der Taiwanstraße. China habe das Recht auf freie Schifffahrt stets respektiert, lehne es aber entschieden ab, dass ein Land im Namen der Freiheit der Schifffahrt Chinas Souveränität und Sicherheit provoziere und bedrohe, sagte Außenamtssprecher Lin Jian am Montag in Peking. Man hoffe, dass Länder außerhalb der Asien-Pazifik-Region dem Frieden und der Stabilität in der Taiwanstraße keinen Ärger bereiteten.

Der Begriff „Indopazifik“ wird unterschiedlich verstanden. Die Bundesregierung hat ihn als Gesamtheit des vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägten Raums definiert. Die Bundesregierung hat sich 2020 mit der Indopazifik-Strategie vorgenommen, auch militärisch Flagge in der wichtiger werdenden Region zu zeigen, in der China immer aggressiver auftritt. Die Mission ist Teil der Strategie.