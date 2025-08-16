Unfall auf dem Wasserweg Schiff stößt in Oldenburg gegen Eisenbahnbrücke
Ein Binnenschiff kollidiert in Oldenburg mit einer Brücke. Die Bahnstrecke wird zwei Stunden gesperrt, die Polizei ermittelt.
Oldenburg - Ein Binnenmotorschiff ist in Oldenburg gegen eine Eisenbahnbrücke gestoßen. Während das Steuerhaus stark beschädigt wurde und auch ein auf dem Schiff abgestellter Pkw Schaden nahm, blieb die Brücke weitgehend unversehrt – an ihrer Unterseite entstand lediglich leichter Farbabrieb, wie die Polizei mitteilte.
Verletzt wurde niemand, Betriebsstoffe traten nicht aus. Die Bahnstrecke war vorsorglich rund zwei Stunden gesperrt. Nach Überprüfung durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie die Deutsche Bahn wurde sie wieder freigegeben.
Für das Schiff verhängte die Verkehrszentrale Bremen ein Weiterfahrverbot. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt zur Unfallursache.