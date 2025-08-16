Eine Frau sieht ein auffällig fahrendes Auto und ruft die Polizei. Die Beamten kontrollieren den Wagen - und lassen den Fahrer nur noch zu Fuß weiterziehen.

Bad Salzdetfurth - Mit 3,03 Promille und ohne Führerschein ist ein Autofahrer im Kreis Hildesheim gestoppt worden. Eine Frau alarmierte die Polizei am Freitag, weil ihr der Wagen des 43-Jährigen wegen dessen Fahrweise auffiel. Die Beamten kontrollierten den Mann in Bad Salzdetfurth und nahmen ihm eine Blutprobe ab, wie die Polizei weiter mitteilte. Weil er eindeutig nicht mehr fahrtüchtig war, musste er zu Fuß weitergehen. Nun muss sich der Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.