In Barnstorf gerät ein Stall in Brand, einige Schweine sterben. Mehr als 100 Einsatzkräfte löschen die Flammen. Der Schaden ist nach Polizeiangaben groß.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in Barnstorf im Einsatz, um den Brand eines Stalls einzudämmen. (Symbolbild)

Barnstorf - Beim Brand eines Stalls in Barnstorf (Landkreis Diepholz) sind einige Schweine ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen 8.25 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Aldorf aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das etwa 300 Quadratmeter große Gebäude bereits in Flammen.

Nach Polizeiangaben kam für einige Sauen und Ferkel die Hilfe zu spät. Die Feuerwehr teilte mit, eine Rettung der Tiere aus dem im Vollbrand stehenden Stall sei nicht möglich gewesen. Wie viele Tiere starben, blieb zunächst offen. Menschen wurden nicht verletzt, ein Mensch stand unter Schock.

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Ställe und das Wohnhaus. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unterstützt von Drehleitern aus Diepholz und Twistringen sowie weiteren Kräften aus den Nachbargemeinden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 800.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.