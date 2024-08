40 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sind zu einem Großeinsatz in Näthern im Burgenlandkreis ausgerückt. Eine Scheune und Strohballen standen in Flammen.

Näthern/Halle - Im Burgenlandkreis sind eine Scheune und rund 1.000 eingelagerte Strohballen in der Nacht in Flammen aufgegangen. Das etwa 60 Meter lange Gebäude im Kretzschauer Ortsteil Näthern brannte in voller Ausdehnung, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Sachschaden werde auf mehr als 200.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, sollen kriminaltechnische Untersuchungen klären. Sie können jedoch frühestens am Montag beginnen, da die Löscharbeiten langwierig seien. Ermittlungen werden wegen einer möglichen Brandstiftung geführt, wie es hieß. Gefahren für umliegende Gebäude oder Menschen habe es nicht gegeben.