Gieboldehausen - Am Freitagmorgen hat in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) eine Scheune in Flammen gestanden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren seien seit etwa 6.00 Uhr damit beschäftigt, die Scheune zu löschen. Der Brand war am Morgen zunächst unter Krontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber vorerst noch an. Zur Schadenshöhe und Brandursache könne noch keine Aussage gemacht werden.