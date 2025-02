Eine Scheune in der Nähe eines früheren Gefängnisses gerät in Brand. Die Feuerwehr ist daraufhin stundenlang im Einsatz - und macht eine gefährliche Entdeckung.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang am Brandort im Einsatz. (Symbolbild)

Celle - Ein Scheunenbrand bei einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Celle hat einen geschätzten Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagabend habe bereits die gesamte 525 Quadratmeter große Scheune gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude oder den Wald sei verhindert worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Wegen einer Gefährdung durch Asbest in den Dachplatten seien die Löschmaßnahmen zunächst eingestellt worden. Sie sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden. In der Scheune wurden nach Polizeiangaben Heu- und Strohballen sowie ein landwirtschaftlicher Anhänger zerstört. An dem Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt. Die Brandursache war zunächst unklar.