Unbekannte beschädigen ein Fenster an einem AfD-nahen Bürgertreff in Cottbus. Die Polizei ermittelt.

Scheibe an AfD-nahem Bürgertreff in Cottbus eingeworfen

Die Scheibe an einem Bürgertreff in Cottbus ist eingeschlagen.

An einem AfD-nahen Bürgertreffpunkt in Cottbus haben Unbekannte eine Fensterscheibe eingeworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Sprecher der Polizei sagte am Nachmittag, vom Innenhof aus sei eine Scheibe eingeschlagen worden. Dies müsse im Verlauf der vergangenen Wochen passiert sein. In das Gebäude sei niemand eingedrungen, weitere Schäden seien nicht entstanden, so der Sprecher.

Laut Polizei war ein Schaufenster an einer anderen Seite des Gebäudes in der Vergangenheit bereits beschädigt worden. Der Bürgertreff in Cottbus, der sich selbst als „Wohnzimmer der Bürgerbewegung“ bezeichnet, wird von der AfD unterstützt. Laut Verfassungsschutz Brandenburg von 2022 hatten dort unter anderem Veranstaltungen rechtsextremistischer Akteure stattgefunden.