Hannover - In Teilen Niedersachsens sind am Wochenende kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Das geht aus einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Am Samstag kann es demnach im nördlichen Teil des Bundeslandes zu teils kräftigen Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad, an der Nordsee um 19 Grad. Am Sonntag soll es nach Nebel zunächst freundlich und trocken werden. Im Tagesverlauf sind dann aber aus Richtung Osten Schauer und Gewitter möglich, wie es vom DWD hieß. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei 22 bis 25 Grad, auf den Inseln um 19 Grad.