Schalkes Trainer Muslic will zum Hinrunden-Abschluss mehr als nur die Tabellenführung - warum er vom Team erneut vollen Einsatz verlangt.

Auf Erfolg getrimmt: Der FC Schalke 04 unter Trainer Muslic soll im letzten Spiel des Jahres noch einmal an die Grenzen gehen.

Gelsenkirchen - Die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga reicht Schalkes Trainer Miron Muslic nicht. Zum Ende der Hinrunde am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig fordert Muslic noch einmal einen Sieg. „Wir müssen noch einmal ans Limit gehen. Wenn wir diese Intensität, diese Wucht noch einmal auf den Platz bringen, haben wir alle Chancen“, sagte der 43 Jahre alte Österreicher am Freitag.

Vor dem 17. Spieltag führt sein Team mit 37 Punkten die Tabelle der 2. Liga an, Elversberg steht mit 33 Zählern dahinter. Schon mit nur einem Punkt in Braunschweig hätten die Königsblauen genau so viele Zähler gesammelt wie in der gesamten Vorsaison.

„Der Weg macht uns stolz. Wir schauen voller Demut nach vorne“, sagte Muslic, der das Team im Sommer übernommen hatte und seitdem erfolgreich ist. Mit bislang nur 17 Punkten stemmt sich Braunschweig gegen den Abstieg.