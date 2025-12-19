Nicht nur die Grippe breitet sich in Thüringen stärker aus – auch Corona-Fälle nehmen zu. Besonders Kleinkinder sind betroffen.

Laut Gesundheitsministerium sind seit August dieses Jahres in Thüringen 22 Personen gestorben, die mit Corona infiziert waren. (Symbolbild)

Erfurt - Die Zahl der Grippekranken hat sich in der zweiten Adventswoche in Thüringen fast verdoppelt. Den Gesundheitsbehörden wurden insgesamt 327 neue Grippefälle gemeldet (08.12.-14.12.), wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In der Vorwoche waren es noch 179 neue Krankheitsfälle gewesen. Damit wurde erneut der höchste Wochenwert seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober verzeichnet. Am stärksten betroffen sind bislang Kleinkinder bis vier Jahre.

Insgesamt wurden in der aktuellen Saison 813 Grippefälle gezählt, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. 193 Personen seien mit Grippe im Krankenhaus behandelt worden, davon 117 stationär. Todesfälle wurden dem Gesundheitsministerium nicht übermittelt.

Auch mehr Corona-Fälle

Die Anzahl an neuen Coronakranken ist in Thüringen im Vergleich zur Vorwoche um 64 Fälle angestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 470 Corona-Infektionen gemeldet (08.12.-14.12.). 80 Patientinnen und Patienten seien wegen Covid-19 ins Krankenhaus gekommen. Am stärksten betroffen sind die unter 1-Jährigen, gefolgt von den über 70-Jährigen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind seit August dieses Jahres 22 Personen gestorben, die mit Corona infiziert waren. Sie waren zwischen 52 und 95 Jahren Jahre alt.