Bahnt sich bei Schalke 04 ein besonderer Transfer an? Angeblich soll der einstige Wolfsburger Edin Dzeko ein Kandidat sein. Trainer Muslić reagiert amüsant und verrät dennoch nichts.

Berlin - Schalke-Trainer Miron Muslić hat schlagfertig auf die Frage zu einem angeblich möglichen Wechsel von Starstürmer Edin Dzeko zum Revierclub reagiert. „Ich kommentiere keine Transfergerüchte, lieber Robin, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst“, sagte Muslić nach dem 0:0 des Zweitliga-Spitzenreiters bei Hertha BSC.

Gemeinsame Wurzeln mit Dzeko

Der vom Schalke-Coach angesprochene Reporter hatte seine Frage nach Dzeko mit Muslićs guten Verhältnis mit der Stürmerlegende aus Bosnien-Herzegowina eingeleitet und von einem einstigen Trikotpräsent für den Trainer gesprochen. Muslić war mit seiner Familie als Kind aus Bosnien-Herzegowina vor dem Krieg nach Österreich geflohen.

Zuvor hatte Sky berichtet, dass der 40 Jahre alte Dzeko von AC Florenz nach Schalke wechseln könnte. Der Stürmer spielte vor seiner großen internationalen Karriere von 2007 bis 2010 beim VfL Wolfsburg und wurde mit den Niedersachsen 2009 deutscher Meister. Ein Jahr später wurde er Bundesliga-Torschützenkönig.

„Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen“, sagte Muslić.