Eine deaktivierte Ampel sorgt für Verwirrung und einen Unfall bei Weimar. Zwei Autos fangen Feuer. Dass es so kam, lag an einem weiteren Unfall kurz zuvor.

Weimar - Die Abschaltung einer Ampel entlang der B87 zwischen Weimar und Apolda hatte am Mittwoch für eine 71-Jährige drastische Folgen: Die Frau übersah offenbar ein nun für sie geltendes Stoppschild, teilte die Polizei mit. Es sei zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 65-Jährigen gekommen, dem die Frau deshalb die Vorfahrt nahm.

Beide Fahrzeuge fingen nach dem heftigen Zusammenstoß Feuer und brannten komplett aus. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro.

Ein Techniker hatte die Ampelanlage für eine Überprüfung offenbar abgeschaltet. Sie war bei einem weiteren Unfall am Morgen desselben Tages bereits beschädigt worden.