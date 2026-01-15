Mit 20.000 Fans im Rücken will Schalke in Berlin den Traum vom Aufstieg weiterleben. Dafür muss die Offensive besser werden. Trainer Muslic ist zuversichtlich.

Gelsenkirchen - Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04 startet selbstbewusst und mit dem Traum von der Erstliga-Rückkehr in die Rückrunde, vermeidet aber weiterhin das Ziel des Aufstiegs auch auszusprechen. „Wir sind Schalke. Wenn wir das Spielfeld betreten, wollen wir gewinnen“, sagte Trainer Miron Muslic vor dem „Highlight-Spiel“ zum Rückrunden-Auftakt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und RTL) bei Hertha BSC. „Wenn wir gut performen, können wir jede Mannschaft schlagen“, fügte Muslic hinzu.

Schalke geht mit vier Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz und mit neun Zählern auf die Hertha in die zweite Saisonhälfte. „Sie reden vom Aufstieg“, sagte der Schalke-Coach über die Berliner. „Sie werden auf drei Punkte spielen, um den Abstand zu verkürzen und um nochmal angreifen zu können. Wir haben aber dasselbe Mindset, haben denselben Plan.“

Wieder Euphorie auf Schalke

Die Euphorie auf Schalke nach der überraschend guten Hinserie mit 37 Punkten ist groß. Rund 20.000 Schalker Fans werden am Samstagabend im Berliner Olympiastadion erwartet. Die größte Herausforderung für die Königsblauen liegt nun darin, das Offensivspiel zu verbessern. In der ersten Saisonhälfte gelangen nur 22 Tore - so wenig Treffer erzielte zuvor noch nie ein Zweitliga-Herbstmeister.

„Ich bin mir sicher, dass wir da die nächste Stufe erreichen können“, sagte Muslic, der speziell am Angriffsspiel im Training über den Jahreswechsel gearbeitet habe. Zudem mahnte der Österreicher indes: „Wir dürfen die Defensivstruktur nicht verlieren, die uns so bärenstark gemacht hat“

Härtefall in der Abwehr: Timo Becker wieder fit

Ein Härtefall steht in der Abwehr an, wo sich zuletzt der erst 19 Jahre alte Mercan Ayhan in den Fokus gespielt hatte, da Routinier Timo Becker (28) monatelang ausgefallen war. Jetzt ist der Vize-Kapitän, der bereits Ende 2025 sein Comeback gegeben hatte, „wieder fit“, wie Muslic anmerkte: „Ich plane fix mit Timo Becker“. Dies könnte für Ayhan in Berlin ein Platz zunächst nur auf der Bank bedeuten.