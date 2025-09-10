Das nächtliche Liebesspiel im Auto hatten sich die beiden anders vorgestellt. Die Polizei beendet die Zweisamkeit und findet einiges über den Mann heraus.

Bremerhaven - Das intime Zusammensein eines Mannes und einer Frau in Bremerhaven hat ein ungewöhnliches Ende gefunden. Die beiden vergnügten sich zu nächtlicher Stunde im Auto auf einem Platz der Stadt, als eine Polizeistreife zur Kontrolle vorbeikam. Denn das Fahrzeug durfte dort nicht stehen, zudem rochen die Beamten durch das geöffnete Fenster Alkohol, wie die Polizei mitteilte.

Der 37-Jährige gab an, der Fahrer zu sein, konnte aber keine Papiere vorweisen. Getrunken habe nur seine 38-jährige Beifahrerin, so der Mann laut Polizei. Da er Ausfallerscheinungen zeigte, machten die Polizisten mit ihm einen freiwilligen Alkoholtest, der positiv ausfiel. Also musste der 37-Jährige mit zur Wache, um einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen ordnungswidrigen Wert.

Auf der Polizeiwache verstrickte sich der Mann demnach in Widersprüche. Letztlich stellten die Beamten fest, dass er falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hatte und keinen Führerschein besaß. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. Die Frau fuhr nach dem abrupten Ende ihres Schäferstündchens mit dem Taxi nach Hause.