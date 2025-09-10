Die gerade eröffnete IAA sollte krisengebeutelten deutschen Herstellern endlich wieder positive Schlagzeilen liefern: „Schaut her, wir sind wieder da!“ Inzwischen wären einige Bosse aber froh, wenn keiner hergeschaut hätte. Denn das Hochfest der PS-Branche wurde erneut zum Beweis dafür, wie es um die Auto-Erfindernation steht: erbärmlich.

Da schwärmte Mercedes-Chef Ola Källenius beim Besuch von Friedrich Merz vom neuesten Stern-Modell und davon, wie kanzlertauglich der große Kofferraum sei. Den Beweis aber blieb er schuldig: So sehr sich Källenius auch mühte – er bekam den Kofferraum partout nicht auf. Und bat hilflos: „Sie müssen es mir glauben.“

Ein paar Stände weiter wollte Opel-Chef Florian Huettl dem Kanzler die Vorzüge des in Eisenach gebauten SUV-Modells Grandland zeigen – und fummelte peinlich lange an einer klemmenden Motorhaube herum.

Die deutsche Malaise währt freilich schon lange: 2011 war’s, als der damalige VW-Chef Martin Winterkorn bei der IAA in einen Hyundai einstieg und entgeistert die tadellose Lenkradverstellung testete: „Da scheppert nix. BMW kann’s nicht, wir können’s nicht.“ Aber damals gingen bei deutschen Autos noch wenigstens die Hauben auf.