Beim 1:0-Sieg von RB Leipzig in Mainz humpelt Xaver Schlager vor der Pause verletzt vom Feld. Nach dem Abpfiff gibt es leichte Entwarnung.

Mainz - Österreichs Nationalspieler Xaver Schlager hat sich beim 1:0-Sieg von RB Leipzig beim FSV Mainz 05 offenbar keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. „Es ist die Wade“, berichtete RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte hinzu: „Morgen wissen wir mehr, aber ich denke nicht, dass es etwas Langfristiges ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.“

Nach Angaben von Leipzigs Trainer Ole Werner hatte Schlager nach gut einer halben Stunde über „muskuläre Probleme“ geklagt. Der defensive Mittelfeldspieler hatte in den vergangenen Jahren diverse schwere Verletzungen erlitten, darunter zwei Kreuzbandrisse. „Ich hatte schon Bedenken, dass es wieder das Knie ist“, räumte Schäfer ein.