Dörverden - Ausgebüxte Schafe haben im Landkreis Verden eine Skaterbahn für sich erobert. Die Polizeibeamten hätten nicht schlecht gestaunt, als sie in der Nacht zu den ausgebrochenen Schafen gerufen wurden, teilte die Behörde mit. Die Tiere hätten nämlich in der Zwischenzeit eine Skaterbahn eingenommen und sich zwischen der Rampe und weiteren Hindernissen getummelt. Vermutlich waren die Schafe den Angaben nach wegen eines maroden Zaunes entkommen.

Den Halter der Tiere konnten die Beamten demnach nicht erreichen, aber ein „freundlicher Mitbürger“ half der Polizei dabei, die Schafe einzufangen. Auch bei der provisorischen Einzäunung war er behilflich. Alle Schafe konnten unverletzt eingefangen werden.