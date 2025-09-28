Der Start in die Bundesliga-Saison misslingt den Chemnitzer Basketballern. In Ulm hält das neu formierte Team zwar lange gut mit, muss im letzten Viertel aber abreißen lassen.

Neu-Ulm - Die Basketballer der Niners Chemnitz sind mit einer Niederlage in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet. Das runderneuerte Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich am Sonntag bei Vizemeister ratiopharm Ulm mit 81:94 (38:42) geschlagen geben. Kevin Yebo war vor 5.301 Zuschauern mit 18 Punkten bester Werfer der Niners. Bei Ulm überragte der Ex-Chemnitzer Nelson Weidemann mit 21 Zählern.

Die Niners legten furios los und führten nach vier Minuten mit 17:10. Vor allem Neuzugang Ty Brewer war nicht zu stoppen und stand bereits nach dem ersten Viertel bei zwölf Punkten. In der Folge ließ die Trefferquote bei den Gästen allerdings deutlich nach. Ulm kämpfte sich ins Spiel zurück und führte zur Pause knapp.

Nach dem Wechsel nahm das Tempo wieder deutlich zu. In einem hochklassigen Schlagabtausch ließen sich die Chemnitzer nicht abschütteln und blieben bis zum 68:70 (32. Minute) auf Tuchfühlung, ehe sie mit vermeidbaren Ballverlusten einen 9:0-Lauf der Ulmer zum 79:68 (35.) begünstigten. Danach kamen die Niners nicht mehr in Schlagdistanz.