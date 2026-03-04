Weniger Schafe, weniger Betriebe: Die Schafhaltung in Sachsen-Anhalt schrumpft. Nur bei den Jungtieren gibt es einen kleinen Zuwachs.

Halle - In Sachsen-Anhalt stehen immer weniger Schafe auf Weiden und in Ställen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, gab es zum Stichtag am 3. November 2025 rund 56.000 Schafe. Das seien rund 2.300 Tiere weniger als noch ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Betriebe reduzierte sich um 7,8 Prozent auf 210.

Den Angaben zufolge hat sich vor allem die Zahl der Mutterschafe verringert: Demnach gab es in Sachsen-Anhalt etwa 40.900 weibliche Schafe, die mindestens einmal Lämmer zur Welt gebracht haben, ein Rückgang von 6,8 Prozent. Dagegen stieg die Anzahl der Jungschafe innerhalb eines Jahres von 12.500 auf 12.900 Tiere an. Gut zwei Drittel der Schafe wurden in Herden mit 500 und mehr Tieren gehalten.

Gründe für den Rückgang sieht der Landesschafschutzverband Sachsen-Anhalt früheren Angaben zufolge unter anderem bei der schwierigen Nachfolgesuche. Zudem sorgten sich die Schafhalter wegen der Ausbreitung des Wolfes und seien unsicher wegen der wirtschaftlichen Lage.