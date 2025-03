Celle - Wegen eines Schadens am Fahrwerk hat ein Pilot ein Kleinflugzeug in Celle-Scheuen notgelandet. Der Pilot sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Man habe sich nach dem Notruf mit einem Großaufgebot an Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf einen möglichen Schadensfall am Flugplatz in Scheuen vorbereitet. Doch die Notlandung sei gelungen. Für die Bevölkerung bestand den Angaben nach keine Gefahr, weil das Flugzeug weiterhin manövrierfähig war.