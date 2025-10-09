Vor einigen Wochen wurden erneut Knochenteile an der Elbe gefunden. Ein Zusammenhang mit dem Verschwinden einer Familie vor zehn Jahren ist aber unwahrscheinlich.

Immer wieder werden in der Elbe Knochenteile gefunden, ein Zusammenhang mit dem Verschwinden einer Familie 2015 bei Drage ist diesmal unwahrscheinlich. (Archivbild)

Winsen/Luhe - Ein Knochenfund im Landkreis Harburg hat vermutlich keinen Zusammenhang mit dem spurlosen Verschwinden einer Familie aus dem kleinen Ort Drage an der Elbe. Die Knochen gehörten zwar nach ersten Untersuchungen der Rechtsmedizin zu einem menschlichen Schädel. Ein Zusammenhang zu dem Vermisstenfall sei aber nicht wahrscheinlich, hieß es von der Polizeiinspektion Harburg.

Im Sommer 2015 wurde der Vater (41) tot aus dem Fluss gezogen, seine Ehefrau (43) und die zwölfjährige Tochter blieben vermisst. Die Polizei vermutet, dass der Mann seine Familie tötete und dann Suizid beging.

Immer wieder würden Knochenteile gefunden, deshalb gebe es keine Eilbedürftigkeit. Die Untersuchungen dauerten noch einige Wochen, bestätigte ein Polizeisprecher: „Das hat keine Priorität.“

Bei dem Fund von Spaziergängern Mitte September an der Luhe soll es sich um ein Knochenfragment handelt, das aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt. Eine DNA-Analyse soll nun weitere Erkenntnisse ergeben und mit einer Datenbank abgeglichen werden.

Weil nur dieses Knochenteil gefunden wurde, könne es auch sein, dass es von weiter her angeschwemmt wurde. Taucher, Einsatzkräfte mit Sonarbooten und Spürhunden hatten im Bereich eines alten E-Werks in Winsen (Luhe) südlich von Hamburg nach weiteren Knochen gesucht, aber nichts gefunden.