DHB-Pokal Titelverteidiger Kiel muss im Achtelfinale nach Balingen
Wer zieht ins Viertelfinale ein? Neben Kiel treten auch Flensburg, Hannover und Nordhorn am 5. und 6. November zu ihren Spielen im DHB-Pokal an.
Hamburg - Titelverteidiger THW Kiel trifft im Achtelfinale des deutschen Handball-Pokals in einem Auswärtsspiel auf den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Das ergab die Auslosung am Abend beim Streamingdienst Dyn. Der Rekord-Pokalsieger aus Schleswig-Holstein steigt ebenso wie der Drittplatzierte des vergangenen Wettbewerbs aus Baden-Württemberg erst jetzt in den Wettbewerb ein.
Die Achtelfinals werden am 5. und 6. November gespielt. Die SG Flensburg-Handewitt bekommt es dann auswärts mit dem TVB Stuttgart zu tun, die TSV Hannover-Burgdorf reist zum Bergischen HC. Ein Heimspiel hat dagegen die HSG Nordhorn-Lingen. Der Zweitligist tritt gegen den klassenhöheren SC DHfK Leipzig an.
Der SC Magdeburg muss wegen der Teilnahme an der Club-Weltmeisterschaft in Ägypten noch sein Zweitrunden-Nachholspiel am 21. Oktober beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV absolvieren. Auf das Achtelfinale und das Viertelfinale am 17. und 18. Dezember folgt dann am 18. und 19. April 2026 das Final Four in Köln.