Für Brandenburgs Volleyballerinnen geht es in der Bundesliga um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs. Doch die Aufgabe im Nachholspiel in Stuttgart ist extrem schwer.

Potsdam - Mit vorsichtigem Optimismus gehen die Volleyballerinnen des SC Potsdam ihr schweres Bundesliga-Nachholspiel beim MTV Stuttgart an. „Wir müssen die Leistung abrufen, die wir uns in den letzten Wochen im Training erarbeitet haben. Dann können wir auch in Stuttgart gewinnen“, sagt Mittelblockerin Alina Nasin vor der Partie beim amtierenden Meister und Pokalsieger am Samstag (19.00 Uhr). Sie spricht aber zugleich auch von einer „sehr, sehr schweren Aufgabe“.

Als Tabellenvierter liegt der SC Potsdam derzeit gut im Rennen um eine günstige Ausgangsposition für die Meisterschafts-Play-offs. Das Manko der Mannschaft: Sie verlor gegen die Topklubs aus Stuttgart, Schwerin und Dresden sieben von bisher acht Saisonspielen.

Der einzige Sieg gegen die drei Schwergewichte der Bundesliga gelang den Brandenburgerinnen gegen MTV Stuttgart (3:0). Doch dieses Erfolgserlebnis liegt auch schon vier Monate zurück. SCP-Trainer Riccardo Boieri ist überzeugt: „Für mich ist Stuttgart der erste Kandidat auf den Gewinn der Meisterschaft.“

Nach anstrengenden Wochen mit Challenge Cup und Bundesliga hatte der SC Potsdam jetzt mal eine Woche lang spielfrei. Müßiggang war deshalb aber nicht angesagt. „Unser Trainingslevel war sehr hoch. Wir hatten viele Einheiten mit Ball und haben auch in den Bereichen Athletik und Taktik eine Menge gemacht“, berichtet Libera Leni Kirchhoff. Ihr Fazit für das Stuttgart-Spiel: „Wir sind gut vorbereitet.“