Nach der Dopingsperre von Nikola Portner bis zum 10. Dezember ist der SCM nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ein Kroate soll die doppelte Lücke im Tor langfristig schließen.

Magdeburg - Nach der längeren Doping-Sperre von Nikola Portner hat Champions-League-Sieger SC Magdeburg den kroatischen Nationaltorhüter Matej Mandic vorzeitig verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom kroatischen Serienmeister RK Zagreb, unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2028 und ist sofort spielberechtigt, teilte der SCM mit.

„Mit Matej bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der internationale Erfahrung und Titelhunger mitbringt. Wir hatten Mandic ohnehin schon als Ersatz für Sergey Hernandez nach dessen Abgang 2026 unter Vertrag und sind froh, dass wir den Transfer jetzt kurzfristig vorziehen konnten“ sagte Cheftrainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Olympia-Teilnehmer für Kroatien

Der 2,05 Meter große Mandic startete seine Profi-Karriere bei seinem Jugendclub HRK Izvidac, mit dem er ab 2018 in der ersten bosnischen Liga spielte und diese 2019 und 2021 gewann. Zur Saison 2021/22 wechselte er nach Zagreb, wo er vier Meistertitel in Serie gewann. Mit der kroatischen Nationalmannschaft nahm er 2024 an den Olympischen Spielen teil.

Der Schweizer Portner wurde zuletzt nach der positiven Dopingprobe vom März 2024 rückwirkend für 21 Monate gesperrt. Daher kann er erst ab 11. Dezember wieder im Tor stehen. Da Kollege Hernandez zuletzt mitgeteilt hatte, dass er den SCM im kommenden Sommer verlassen wird, sind die Magdeburger in der Torhüter-Frage ohnehin am Zug gewesen.