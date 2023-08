Halle (Saale) - Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat auch das fünfte Spiel der Saisonvorbereitung gewonnen. In Halle an der Saale schlugen die Elbestädter den Bundesliga-Konkurrenten HC Erlangen mit 34:29 (20:14). Dabei war Matthias Musche mit neun Treffern bester Torschütze der Magdeburger.

Nachdem Torhüter Nikola Portner am vergangenen Wochenende geschont wurde, stand der Schweizer diesmal wieder von Beginn an auf der Platte. Magdeburg setzte sich früh auf drei Treffer ab, nutzte die Fehler der Gäste konsequent aus und zwang Erlangens Trainer Hartmut Mayerhoffer schon in er ersten Viertelstunde zu zwei Auszeiten binnen fünf Minuten. Die Gäste verkürzten zwar zwischenzeitlich, doch zur Pause führte der SCM klar.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Abstand auf bis zu zehn Treffer (28:18/42.) an, auch wenn Erlangen zum Ende hin noch verkürzte. Vor dem Saisonstart bei der HSG Wetzlar testet der SCM noch zweimal: am Freitag gegen Gorenje Velenje aus Slowenien und am Sonntag gegen Fredericia HK aus Dänemark.