Der SC Magdeburg zieht in der Handball-Bundesliga einsam seine Kreise. Gegen Göppingen siegt der Tabellenführer klar, hat weiter nur einen Minuspunkt auf dem Konto.

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg bleibt souveräner Tabellenerster in der Handball-Bundesliga. Gegen Frischauf Göppingen siegten die Elbestädter vor 6600 Zuschauern mit 37:26 (22:12). Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit sieben Toren.

Magdeburg verschlief den Start in die Partie und lief einem Rückstand hinter - drehte das Spiel dann aber mit einem 3:0-Lauf (5:4/8.). Die Gastgeber waren im Spiel angekommen und schraubten den Vorsprung Schritt für Schritt in die Höhe. Im Tor spielte Sergey Hernandez stark, vorn traf vor allem Felix Claar, aber auch Hernandez steuerte ein Tor bei (12:6/17.). Immer wieder profitierte der SCM auch von Zeitstrafen gegen die Gäste, führte zur Pause bereits klar.

Nach der Pause baute Magdeburg seinen Vorsprung auf ein Dutzend Tore aus, blieb trotz der klaren Führung konzentriert. Nach 44 Minuten wechselte Magdeburg im Tor, Matej Mandic kam für den herausragenden Hernandez (15 Paraden). Daniel Pettersson erzielte mit dem 31:19 (45.) sein 500. Tor für den SCM. Der Magdeburger Sieg blieb auch dann ungefährdet, als die Grün-Roten einen Gang zurückschalteten. Bereits am Mittwoch empfängt Magdeburg die MT Melsungen zum nächsten Heimspiel.