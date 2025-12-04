Der SC Magdeburg ist als letzter Club in der Champions League ohne Punktverlust. Gegen Ungarns Vizemeister Szeged hat der Titelverteidiger nur in den Anfangsminuten Probleme, siegt dann deutlich.

Magdeburg - Titelverteidiger SC Magdeburg ist in der Champions League weiter ohne Punktverlust und auf Viertelfinalkurs. Gegen Ungarns Handball-Vizemeister Szeged siegten die Grün-Roten vor 5.886 Zuschauern mit 40:32 (19:13). Bester Magdeburger Schütze war Gisli Kristjansson mit sechs Toren. Nach Winter- und EM-Pause geht es in der Königsklasse am 18. Februar weiter.

Magdeburg kam nicht gut in die Partie, lief früh einem Rückstand hinterher, traf erstmals in der 5. Minute (1:3). Die Elbestädter arbeiteten sich allmählich ins Spiel und glichen schließlich aus (4:4/10.). Für die Gäste erwies sich Ex-SCM-Torwart Tobias Thulin als guter Rückhalt, doch auch Magdeburgs Matej Mandic zeigte insgesamt elf Paraden. Per 4:0-Lauf setzte sich der SCM auf drei Tore ab (8:5/14.), verdoppelte den Vorsprung noch bis zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Teams die Schlagzahl - Magdeburg führte mit sieben, doch Szeged verkürzte wieder auf fünf Treffer (21:16/33.). In Unterzahl kamen die Ungarn aus dem Tritt, der SCM zog auf neun Tore davon und die Gäste griffen zur Auszeit (26:17/38.). Das bremste zwar kurzzeitig den Magdeburger Angriffsschwung, eine Wende konnte Szeged dem Spiel aber nicht mehr geben.