Handball SC Magdeburg gewinnt zehntes Gruppenspiel klar gegen Szeged
Der SC Magdeburg ist als letzter Club in der Champions League ohne Punktverlust. Gegen Ungarns Vizemeister Szeged hat der Titelverteidiger nur in den Anfangsminuten Probleme, siegt dann deutlich.
Magdeburg - Titelverteidiger SC Magdeburg ist in der Champions League weiter ohne Punktverlust und auf Viertelfinalkurs. Gegen Ungarns Handball-Vizemeister Szeged siegten die Grün-Roten vor 5.886 Zuschauern mit 40:32 (19:13). Bester Magdeburger Schütze war Gisli Kristjansson mit sechs Toren. Nach Winter- und EM-Pause geht es in der Königsklasse am 18. Februar weiter.
Magdeburg kam nicht gut in die Partie, lief früh einem Rückstand hinterher, traf erstmals in der 5. Minute (1:3). Die Elbestädter arbeiteten sich allmählich ins Spiel und glichen schließlich aus (4:4/10.). Für die Gäste erwies sich Ex-SCM-Torwart Tobias Thulin als guter Rückhalt, doch auch Magdeburgs Matej Mandic zeigte insgesamt elf Paraden. Per 4:0-Lauf setzte sich der SCM auf drei Tore ab (8:5/14.), verdoppelte den Vorsprung noch bis zur Pause.
Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Teams die Schlagzahl - Magdeburg führte mit sieben, doch Szeged verkürzte wieder auf fünf Treffer (21:16/33.). In Unterzahl kamen die Ungarn aus dem Tritt, der SCM zog auf neun Tore davon und die Gäste griffen zur Auszeit (26:17/38.). Das bremste zwar kurzzeitig den Magdeburger Angriffsschwung, eine Wende konnte Szeged dem Spiel aber nicht mehr geben.